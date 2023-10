Die Allianz setzt wie zuletzt erwartet weiter auf Kontinuität an der Spitze des Konzerns, verliert aber ihren Finanzvorstand Giulio Terzariol an den italienischen Konkurrenten Generali . Der 51-jährige Italiener werde zum 31. Dezember von seinem Amt entbunden, um seine Karrieremöglichkeit ausserhalb der Allianz wahrnehmen zu können, teilte die Allianz am Montag in München mit. An der Börse sorgten die Nachrichten für keine starken Ausschläge. Die Allianz-Aktie legte marktkonform leicht zu. Generali gab zudem bekannt, dass Terzariol ab Januar eine neu gegründete Einheit leitet, in der alle Versicherungsgeschäfte gebündelt werden.

02.10.2023 10:05