Weitere Marktanteilsverluste drohen

Die Lage der europäischen Autoindustrie schätzen die Allianz-Volkswirte als sehr bedenklich ein: Die Wertschöpfung je in Europa verkauften Autos ist demnach seit 2021/22 um 30 bis 45 Prozent gesunken. Die Marktanteilsverluste in Europa beziffern die Studienautoren auf zehn Prozent, in China etwas geringer auf sieben Prozent. «Schon kleine weitere Marktanteilsverluste könnten erhebliche finanzielle Folgen haben», sagte Milo Bogaerts, der Chef von Allianz Trade in den deutschsprachigen Ländern. «Verlieren die deutschen Hersteller bis 2030 in Europa und China jeweils weitere drei Prozentpunkte, wären rund drei Milliarden Euro Wertschöpfung gefährdet.»