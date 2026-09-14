Die Investmentsparte des Versicherers Allianz, Allianz Global Investors (AllianzGI), hat erstmals aktiv gemanagte Exchange Traded Funds (ETFs) an der SIX Swiss Exchange kotiert. Unter dem Namen «Allianz Smart Active ETF» wurde das ETF-Angebot um drei neue, aktiv gemanagte Aktien-ETFs sowie zwei Anleihen-ETFs erweitert.