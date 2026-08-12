Weniger Geschäftsvolumen im Lebengeschäft

In der Lebensparte nahm das Geschäftsvolumen um 12 Prozent auf 1,06 Milliarden Franken ab. Hauptgrund dafür war laut Mitteilung der anhaltende Trend hin zu teilautonomen Lösungen in der beruflichen Vorsorge. Bei diesen Modellen wird ein kleinerer Teil des Volumens in den Rechnungen der Versicherer verbucht.