Trieu Cuot ist seit September 2024 bei Alpiq tätig. Zunächst leitete sie den Handel und die Bewirtschaftung des Kraftwerksportfolios in der Schweiz, Italien und Spanien. Zuvor war sie unter anderem im Energiehandel des französischen Stromkonzerns EDF und des britischen Öl- und Gaskonzerns BP in London in Führungspositionen tätig. Insgesamt verfügt sie über mehr als 20 Jahre Erfahrung im europäischen Energiehandel.