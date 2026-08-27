Der bereinigte EBITDA ging im Berichtszeitraum indes deutlich um 59 Prozent auf 163 Millionen Franken zurück. Bereinigt wird das IFRS-Ergebnis dabei um zwei Effekte: Zum einen um die Entwicklung der Stilllegungs- und Entsorgungsfonds (Stenfo), die den Marktschwankungen an den Börsen ausgesetzt sind. Zum anderen werden Ergebnisverschiebungen wegen Fair-Value-Effekten aus Energiederivaten zur Absicherung der zukünftigen Stromproduktion nicht berücksichtigt.