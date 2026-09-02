Zudem sei die Schweiz gut beraten, bei neuen Technologien nicht die Vorreiterrolle zu suchen, aber auch nicht die Vergangenheit nachzubauen. Bei hochmodernen Kleinreaktoren seien die finanziellen Risiken der Anfangsphase zu gross. Derzeit würden amerikanische Unternehmen und Milliardäre Unmengen Geld in diese Technologien investieren, weil sie Strom für ihre KI-Rechenzentren benötigten. «Es ist klug, diese immensen Entwicklungskosten vorerst von anderen tragen zu lassen und in Ruhe zu beobachten, was sich in der Praxis bewährt.»