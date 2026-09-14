Das Kraftwerk verfügt über 50 Megawatt (MW) Leistung aus Gasmotoren sowie einen Batteriespeicher mit 5 MW Leistung und 10 Megawattstunden Kapazität, wie Alpiq am Montag mitteilte. Die Batterie ist bereits seit August 2026 in Betrieb. Die volle Leistung der Anlage könne dem Stromnetz in weniger als fünf Minuten zur Verfügung gestellt werden.