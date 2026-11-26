In der Tabakbranche zeichnet sich möglicherweise eine grosse Übernahme ab. Der US-Konzern Altria prüft laut einer Mitteilung vom Donnerstag ein mögliches Angebot für den britischen Konkurrenten Imperial Brands . Dabei würden auch Gespräche mit einer dritten Partei über eine mögliche Übernahme von Teilen von Imperial Brands geführt. Von Imperial Brands hiess es am Abend in einer Mitteilung dazu, der Vorstand habe weder Gespräche mit Altria oder dem in der Mitteilung genannten Dritten geführt, noch habe er von diesen eine Kontaktanfrage erhalten. Sollte es zu einer Offerte kommen, würde diese geprüft werden.