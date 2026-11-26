Japan Tobacco habe in der Vergangenheit immer wieder verschiedene Optionen in Bezug auf Imperial Brands geprüft. Beide Unternehmen verkaufen Zigaretten der Marke Winston in verschiedenen Regionen der Welt. Nach einer Übernahme könnten die Vermögenswerte aufgeteilt und in diversen Weltregionen neu zugeordnet werden, hiess es von Bloomberg weiter.