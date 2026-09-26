Zuletzt habe die Elektromobilität allerdings Fahrt aufgenommen, so Ruhl. Im laufenden Jahr entfalle ein Viertel der Neuzulassungen auf reine Elektroautos, im August seien es 30 Prozent und im September noch etwas mehr gewesen. Auch die hohen Treibstoffpreise sorgten laut Ruhl für zusätzliche Nachfrage.