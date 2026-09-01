Zu Private Markets zählen etwa Beteiligungen an nicht kotierten Unternehmen (Private Equity) oder die Finanzierung junger Firmen mit Risikokapital (Venture Capital). Diese Anlagen sollen sich nach dem Willen der Verbände in der Schweiz stärker als eigene Anlageklasse etablieren, wie sie am Dienstag mitteilten.
Im Rahmen der Zusammenarbeit werden AMAS und SECA gegenseitig Mitglied. Die SECA erhält zudem einen ständigen Sitz im Private-Markets-Expertengremium der AMAS.
Geplant sind gemeinsame Veranstaltungen, Seminare und Webinare sowie Studien und Fachartikel. Zudem wollen sich die Verbände gemeinsam für wettbewerbsfähige regulatorische Rahmenbedingungen einsetzen und das Wissen über Private Markets bei Investoren und anderen Marktteilnehmern verbessern.
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(AWP)