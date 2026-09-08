Am Sonntagnachmittag (Ortszeit) schoss das Flugzeug am Flughafen Miami im US-Bundesstaat Florida über die Landebahn hinaus und kollidierte mit zwei Fahrzeugen. Fünf Menschen starben und fünf weitere wurden verletzt. Die Unfallursache ist noch unklar. Das Flugzeug war in Puerto Rico gestartet.
Der Flughafen in Miami hatte nach dem Unglück vorübergehend den Flugverkehr eingestellt. Florida ist bei Touristen sehr beliebt. Am Wochenende waren wegen eines Feiertags am Montag zudem viele Amerikaner auf Reisen unterwegs. Miami zählt zu den grossen Verkehrsflughäfen in den USA./rin/DP/zb
(AWP)