Alle fünf Todesopfer bei dem Amazon-Frachtflugzeug-Unfall am Flughafen Miami haben in einem Wagen gesessen, mit dem der Jet zusammengestossen ist. Das bestätigte das örtliche Sheriff-Büro. Der Van mit insgesamt sieben Insassen gehörte einer Reinigungsfirma, die für Fluggesellschaften tätig ist. Die Gestorbenen waren demnach zwischen 47 und 75 Jahre alt.