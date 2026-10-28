Amazon Prime Video holt sich Verstärkung für sein deutschsprachiges Streaming-Angebot von Netflix. Sasha Bühler, zuletzt deutsche Filmchefin des Konkurrenten, übernimmt nach Angaben von Prime Video zum 1. Dezember die Leitung des deutschen Kreativteams. Bühler hatte Netflix im Sommer verlassen. Dort verantwortete sie unter anderem den mit vier Oscars ausgezeichneten Weltkriegsfilm «Im Westen nichts Neues». In ihrer neuen Funktion ist sie zuständig für kommende Projekte wie die Serie «Superior», die Spielshow «Holey Moley - Minigolf Extreme», die Fitzek-Verfilmung «Der erste letzte Tag» sowie den Actionfilm «The Prototype»./bf/DP/jha