Nach einer Vergleichszahl gefragt, heisst es von Verdi, dass die Tarifstruktur im Handel mit 36 Tarifgebieten und entsprechend vielen Tarifverträge kompliziert sei. Beispielhaft wird das Jahresentgelt einer Spätschicht mit dem Tarifvertrag Einzel- und Versandhandel in NRW mit rund 42.200 Euro angegeben. Das sei mehr als ein Beschäftigter bei Amazon bekomme. Unklar ist aber, ob die beiden Jahresentgelte vergleichbar sind. Das von Verdi genannte beispielhafte Entgelt bezieht sich auf einen alten Tarifvertrag von 2024, ein neuer ist in der Mache.