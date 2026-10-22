Die Gewinnwarnung ist für American Airlines schon die dritte in diesem Jahr. Wie andere Fluggesellschaften leidet das Unternehmen unter den Folgen des Iran-Kriegs. Seit Beginn der Angriffe von Israel und den USA auf das Land sind die Ölpreise extrem in die Höhe geschossen. Fluggesellschaften kaufen Treibstoff zwar grossenteils zu vorab gesicherten Preisen ein, aber nur zu einem Teil und nur für eine gewisse Zeit im Voraus. Mit gewisser Verzögerung schlagen die Marktpreise dann doch auf die Kosten der Airlines durch.