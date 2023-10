Im dritten Quartal sackte der Gewinn je Aktie im Jahresvergleich um 19 Prozent auf 3,22 Dollar ab. Grund war eine Abschreibung in Höhe von 650 Millionen Dollar auf das Phase-1-Medikament AMG 340 zur Behandlung von Prostatakrebs. Der Konzern will dessen Entwicklung stoppen. Amgen priorisiere künftig Xaluritamig, ein anderes Krebsmittel in einem frühen Teststadium. Die Amgen-Aktie setzte ihre jüngste Talfahrt fort und verlor im US-Handel zuletzt fast 4 Prozent.