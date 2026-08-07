Die Amrize-Aktie ist am Freitag an der Schweizer Börse mit klar tieferen Notierungen in den Handel gestartet und hat die Abgaben in der Folge ausgeweitet. Der auf den nordamerikanischen Markt fokussierte Baustoffkonzern hat am Donnerstagabend ein durchwachsenes Zahlenset zum zweiten Quartal vorgelegt. Einer dynamischen Umsatzentwicklung stehen gestiegene Kosten und Margendruck gegenüber. An der Börse fallen dabei auch angesichts des längst nicht gelösten Nahost-Konflikts die Kostensorgen ins Gewicht.