Damit folgt Gross auf Jake Gosa, der von dieser Funktion zurücktritt, wie es hiess. Gross kennt Amrize gut. Er gehört seit der Abspaltung von Holcim und dem Börsengang im Juni 2025 als Chief Supply Chain Officer der Konzernleitung an. Zuvor war er von 2024 bis 2025 Chief Operating Officer der Sparte Building Envelope.