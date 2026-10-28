Das angestrebte Rückkaufvolumen von 1 Milliarde US-Dollar wurde aber bereits erreicht, wie der Baustoffhersteller am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden gut 22,4 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese sollen vernichtet werden.
cf/
(AWP)
Amrize hat das im vergangenen Mai gestartete Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen. Es war ursprünglich für die Dauer eines Jahes bis Mai 2027 ausgelegt.
Das angestrebte Rückkaufvolumen von 1 Milliarde US-Dollar wurde aber bereits erreicht, wie der Baustoffhersteller am Mittwoch mitteilte. Insgesamt wurden gut 22,4 Millionen Aktien zurückgekauft. Diese sollen vernichtet werden.
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