Konkret nahm der Umsatz um 8,6 Prozent auf 3,49 Milliarden US-Dollar zu, wie das vor gut einem Jahr von Holcim abgespaltene Unternehmen am Donnerstagabend mitteilte. Amrize führt den Anstieg auf die hohe Nachfrage nach Infrastruktur-, Energie- und Rechenzentrumsprojekten zurück.
Der um Sonderkosten bereinigte operative Gewinn (Adj. EBITDA) erhöhte sich um 5,8 Prozent auf 986 Millionen Dollar und das Reinergebnis um 14,4 Prozent auf 476 Millionen. Als Quartalsdividende soll ein Betrag von 0,11 Dollar je Aktie ausgeschüttet werden, das ist gleichviel wir für das Startquartal 2026.
Umsatzprognose erhöht, Gewinnprognose gesenkt
Der Ausblick für das Gesamtjahr 2026 wird angepasst. Neu peilt das Unternehmen einen Umsatz zwischen 12,5 und 12,7 Milliarden Dollar an, bisher lag die Prognose im Bereich von 12,29 bis 12,52 Milliarden. Die Vorhersage für den bereinigten EBITDA wird dagegen gesenkt auf neu 3,1 bis 3,2 Milliarden Dollar. Zuvor wurde ein Wert zwischen 3,25 und 3,34 Milliarden in Aussichtgestellt.
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(AWP)