Der Ausblick liege allerdings unter den Erwartungen, hiess es unisono. Das Umsatzziel von 750 bis 850 Millionen Euro sei leicht tiefer als der Konsens, hiess es bei der UBS. Auch das bereinigte EBITDA-Margenziel von 16,0 Prozent in der Mitte der Spanne falle unter den Konsensschätzungen aus, erklärte die ZKB. Dies sei vermutlich auf die verhaltene Smartphone-Nachfrage zurückzuführen, kommentierte Vontobel. Das Lamps & Systems-Geschäft werde wie üblich den Höhepunkt im 4. Quartal erreichen und die erwarteten niedrigeren Umsätze im Halbleitergeschäft teilweise kompensieren können, schrieb die ZKB.