Die Aktien von AMS Osram gerieten Anfang November im Zuge des Ausverkaufs bei Technologiewerten massiv unter Druck und büssten nach einer zwischenzeitlichen Erholung am 13. November wegen eines enttäuschenden Ausblicks auf das Schlussquartal erneut rund 9 Prozent ein. Zuletzt sorgten die Turbulenzen um den US-Chipkonzern Nvidia für heftige Kursausschläge: Nach einem Plus von 8,1 Prozent am Montag im Zuge der Rückkehr von Nvidia-Chef Jensen Huang brachen die Titel am Dienstag angesichts erneut aufgeflammter Sorgen um den KI-Boom um 10,8 Prozent ein.