Die Aktien von AMS Osram knüpfen am Freitag an die Kursgewinne der vorangegangenen Handelstage an. Börsenbeobachter erklären sich das wiedererwachte Interesse mit einer zuversichtlichen Unternehmensstudie seitens der Zürcher Kantonalbank (ZKB). Darin spricht der Autor eine Kaufempfehlung für die Valoren des Sensorenherstellers aus. Ausserdem würden sich Deckungskäufe aus dem Lager ausländischer Leerverkäufer als trendverstärkend erweisen, heisst es weiter.

08.12.2023 11:22