Durch das Angebot beider Alternativen (Micro-LEDs und Micro-VCSELs) sei AMS Osram jedoch einzigartig positioniert, um vom Wachstum der Branche und von neuen «Scale-up», «Scale-out» und «Scale-in»-Anwendungen zu profitieren. Und zwar unabhängig davon, welche Technologie zum Einsatz kommt, so die Analysten von Jefferies. An der ECOC 2026 würden AMS-CEO Aldo Kamper und ein neuer Mitarbeiter teilnehmen, den das Unternehmen Nvidia abgeworben habe.