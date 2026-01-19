Das Rückkaufangebot von AMS Osram hatte einen Höchstbetrag von 300 Millionen vorgesehen, wie es in einer Mitteilung vom Montag hiess. Die Angebotsfrist ist nun am Freitag abgelaufen. im Rahmen des Rückkaufangebots wurden nun 1999 Anteile angeboten, was einem Gesamtnennbetrag von 199,9 Millionen Euro entspricht.