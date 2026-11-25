Die neue Technologie habe das Potenzial, bestehende technologische Grenzen, etwa bei Helligkeit und Lebensdauer, zu überwinden, schreibt AMS Osram. «Ihr Potenzial beschränke sich dabei nicht auf einzelne Produktkategorien, sondern erstreckt sich über ein breites Anwendungsspektrum, von sehr kleinen bis hin zu sehr grossen Displays», lässt sich Samsung-Display-Chef Chung Yi zitieren.