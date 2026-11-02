Ukraine-Krieg prägt Wahl in Bulgarien

Der Ukraine-Krieg in Bulgariens unmittelbarer Nähe gab der Wahl auch eine aussenpolitische Dimension. In der bulgarischen Wirtschaftszone im Schwarzen Meer - und auch in der des Nachbarlandes Rumänien - häuften sich in den vergangenen Wochen Drohnenangriffe auf Handelsschiffe. Die prowestliche Opposition forderte die Mitte-Links-Regierung in Sofia zum konsequenteren Handeln auf.