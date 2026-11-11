Der Pentagon-Chef selbst wies die Anschuldigungen zurück. Bei einer Pressekonferenz vor der Abstimmung hatte er mit Blick auf den Iran gesagt, er werde sich nicht dafür entschuldigen, dass das US-Militär die militärischen Kapazitäten eines Landes zerstöre, das «Tod den USA» skandiere. «Das Ganze ist eine Farce und es ist eine Inszenierung - und jeder weiss das», sagte er./ngu/DP/zb