Amy Adams lässt sich auf schräge "Nightbitch"-Rolle ein

Die US-Schauspielerin soll die Hauptrolle in der schwarzen Komödie "Nightbitch" übernehmen, wie das Branchenportal "Deadline.com" am Donnerstag berichtete. Die Produktionsfirma Annapurna Pictures habe sich die Filmrechte gesichert.

Die Story dreht sich um eine Frau, die nach der Geburt ihres Sohnes ans Haus gebunden ist. Mehr und mehr verfällt sie in Sorge, sich in einen Hund zu verwandeln. Ihr Ehemann, der beruflich viel unterwegs ist, nimmt ihre Ängste nicht Ernst. Vorlage ist der Debütroman der US-Autorin Rachel Yoder, der im Sommer 2021 erscheinen soll.

Adams, Mutter einer zehnjährigen Tochter, war zuletzt 2019 mit ihrer Nebenrolle in "Vice: Der zweite Mann" für einen Oscar nominiert. Zuvor war sie unter anderem in "Arrival", "Nocturnal Animals", "Big Eyes", "American Hustle" und "The Master" zu sehen.

(SDA)