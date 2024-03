Am Donnerstag erhöhten bereits bei bleibender Kaufempfehlung JPMorgan (von 74,4 auf 85,1 Franken), Bernstein (von 82 auf 85 Franken) und Research Partners (von 82 auf 84 Franken) ihre Kursziele. Alcon dürfte als Marktführer seines Erachtens in der Lage sein, den Umsatz um 6 bis 7 Prozent pro Jahr zu steigern, schreibt der zuständige Analyst von Research Partners. So habe das Unternehmen sich auf schnell wachsende Marktsegmente konzentriert und habe das Potenzial, in angrenzende Produkte und Technologien zu expandieren.