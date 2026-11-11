Die beiden sollen demnach Informationen über Militärangehörige, Objekte des Verteidigungsministeriums und die sozioökonomische Situation sowie die Migrations- und Sozialpolitik in der Region Kaliningrad gesammelt haben. Diese Informationen sollen sie weitergegeben haben. Die Angaben sind unabhängig nicht überprüfbar.
Weitere sieben Polen und drei Russen, die Kontakt mit polnischen Geheimdiensten gehabt haben sollen, wurden demnach offiziell verwarnt. Handlungen, die die Voraussetzungen unter anderem für Landesverrat und Spionage bildeten, seien unzulässig. Den Polen sei die Einreise nach Russland untersagt. Unklar blieb, wo sich diese zehn Personen derzeit aufhalten.
In Polen wurden zuletzt immer wieder mutmassliche Agenten Russlands festgenommen und angeklagt. Erst am Dienstag war die Festnahme zweier Ukrainer durch die ABW bekanntgeworden, die demnach im Verdacht stehen, im Auftrag russischer Geheimdienste Spionage betrieben und Sabotageakte verübt zu haben. Sie sollen kritische Infrastruktureinrichtungen und militärische Anlagen fotografiert haben./ksr/DP/mis
(AWP)