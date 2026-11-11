Weitere sieben Polen und drei Russen, die Kontakt mit polnischen Geheimdiensten gehabt haben sollen, wurden demnach offiziell verwarnt. Handlungen, die die Voraussetzungen unter anderem für Landesverrat und Spionage bildeten, seien unzulässig. Den Polen sei die Einreise nach Russland untersagt. Unklar blieb, wo sich diese zehn Personen derzeit aufhalten.