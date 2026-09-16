Auf Anfrage von AWP räumt Newhome ein, dass Verschiebungen in der regionalen Zusammensetzung der Inserate - weniger Angebot in teuren Lagen, mehr im günstigeren Tessin - einen Teil des Rückgangs erklären könnten, ohne dies aber zu beziffern. Auch eine Ursache für den gemessenen Rückgangs nannte das Portal nicht. Eine vertiefte Analyse sei nicht Teil der Studie, so Newhome.