Auf Anfrage von AWP räumt Newhome ein, dass Verschiebungen in der regionalen Zusammensetzung der Inserate - weniger Angebot in teuren Lagen, mehr im günstigeren Tessin - einen Teil des Rückgangs erklären könnten, ohne dies zu beziffern. Auch die Ursache des landesweiten Rückgangs bleibt offen: Eine vertiefte Analyse sei nicht Teil der Studie, so Newhome.