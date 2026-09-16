Zu diesem auf den ersten Blick erstaunlichen Befund kommt die Rental Home Market Price Analysis (ReMPA) des Swiss Real Estate Institute im Auftrag von Newhome. In landesweiten Durchschnitt sind die Preise der inserierten Mietwohnungen um 1,7 Prozent gesunken, teilte das Immobilienportal Newhome am Mittwoch mit. Der qualitätsbereinigte Homegate-Mietindex hatte hingegen in den letzten 12 Monaten mehrheitlich steigende Preise gezeigt. Die beiden Kennzahlen sind allerdings nur bedingt vergleichbar.