Hauptgrund für das weiterhin steigende Mietniveau bleibt die geringe Wohnbautätigkeit bei gleichzeitig hoher Nachfrage. Allerdings hat sich der Preisanstieg zuletzt abgeschwächt: Vor einem Jahr lag das Wachstum noch bei 2,6 Prozent, zwei Jahre zuvor gar bei 5,5 Prozent. Dämpfend wirken zudem eine rückläufige Zuwanderung sowie die Senkung des Referenzzinssatzes, die den Druck auf neue Mieten reduziert haben.