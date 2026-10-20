Anglo American will im Zuge eines Konzernumbaus eine Reihe von Unternehmensteilen veräussern. So hat das Unternehmen bereits für das Kokskohle- und Nickelgeschäft Käufer gefunden. Auch der Diamantenkonzern De Beers soll verkauft werden. Dabei gilt das unter der Leitung des ehemaligen De-Beers-Vorstandsvorsitzenden Gareth Penny stehende Konsortium Global Diamond Consortium (GDC) früheren Medienberichten zufolge als bevorzugter Bieter. In diesem Zusammenhang schrieb die Nachrichtenagentur Bloomberg erst vor wenigen Tagen unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass der Genfer Luxusgüterkonzern Richemont zusammen mit dem Schmuckhändler Signet Gespräche über den Beitritt zu diesem Konsortium. Derweil ist Anglo American dabei, den kanadischen Rohstoffkonzern Teck Resources zu übernehmen.