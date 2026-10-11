Nach einem heftigen russischen Angriff auf Saporischschja ist die Zahl der Toten auf 23 gestiegen. Die Rettungsarbeiten nach dem Angriff vom Samstag seien abgeschlossen, teilte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj in sozialen Medien mit. Unter den Toten seien vier Minderjährige. «Der wahre Grund für den Krieg in Europa ist Russland, und Russland allein», schrieb Selenskyj. Die Ukraine sei bereit, Angriffe auf russische Raffinerien zu stoppen, wenn Russland ukrainische Energieanlagen nicht mehr angreife, wiederholte er und warf Kremlchef Wladimir Putin vor, das nicht zu wollen.