Nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hatte einer der Piloten mit einem Messer auf seinen Kollegen eingestochen, als sich die Maschine Israel näherte. Er habe offenbar versucht, das Flugzeug mit den Passagieren zum Absturz zu bringen.
Verteidigungsminister Israel Katz sprach von einem «Versuch eines dschihadistischen Anschlags», der nur dank des Mutes israelischer Passagiere vereitelt worden sei. Die Maschine war zunächst im saudi-arabischen Tabuk notgelandet. Inzwischen sind die Passagiere wieder in Tel Aviv gelandet, wo sie von ihren erleichterten Angehörigen in die Arme geschlossen wurden./le/DP/jha
(AWP)