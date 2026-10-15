Rauch über Palastgelände

Auch saudische Medien berichteten, dass die Huthi-Miliz den Palast angegriffen habe. Dort hätten sich nach dem Einschlag mehrerer Raketen fünf Explosionen ereignet, berichtete der Nachrichtenkanal Al-Hadath. In sozialen Medien kursierten Videos, die Rauch über dem Gelände zeigen, in dem die international anerkannte Regierung ihren Sitz hat. In Aden befindet sich auch ein Kommandozentrum des saudisch angeführten Bündnisses, das im Jemen gegen die Huthi kämpft.