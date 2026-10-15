Der von der Huthi-Miliz kontrollierte Fernsehsender Al-Masirah berichtete, ein «Militär-Hauptquartier, das von saudischen Offizieren geführt wird», sei angegriffen worden. Vermutet wurde eine Attacke der Huthi, die den Angriff zunächst aber nicht für sich beanspruchten.
Rauch über Palastgelände
Auch saudische Medien berichteten, dass die Huthi-Miliz den Palast angegriffen habe. Dort hätten sich nach dem Einschlag mehrerer Raketen fünf Explosionen ereignet, berichtete der Nachrichtenkanal Al-Hadath. In sozialen Medien kursierten Videos, die Rauch über dem Gelände zeigen, in dem die international anerkannte Regierung ihren Sitz hat. In Aden befindet sich auch ein Kommandozentrum des saudisch angeführten Bündnisses, das im Jemen gegen die Huthi kämpft.
Die international anerkannte Regierung sitzt in Aden im Süden, seit die Huthi-Rebellen die Hauptstadt Sanaa und weitere Teile des Nordjemens 2014 überrannten. Angeführt wird die Regierung von Raschad al-Alimi, der sich aus Sicherheitsgründen aber meist in Riad aufhält. Saudische Medien berichteten, die hohen Vertreter der jemenitischen Regierung seien bei dem Angriff nicht verletzt worden.
Aden ist eine der grössten Städte im Jemen und hat einen wichtigen Hafen östlich der Meerenge Bab al-Mandab. Die Stadt diente über Jahrhunderte als Knotenpunkt für Handel. Der Palast liegt auf einer Anhöhe mit Blick auf die Bucht von Aden./jot/DP/jha
(AWP)