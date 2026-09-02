Nach zwei Angriffen auf die Stromversorgung in Deutschland warnen Krisenvorsorgeexperten vor einer neuen Qualität bei den Attacken. «Fakt ist aber, dass hier eine gefährliche Eskalationsspirale am Laufen ist und wir hier gerade Aktionen auf einer Ebene sehen, die es bisher nicht gab und die wirklich besorgniserregend ist», sagte Herbert Saurugg, Präsident der Gesellschaft für Krisenvorsorge. Zwar hätten die Sicherheitsmassnahmen der Übertragungsnetzbetreiber hervorragend gegriffen, «aber mit Aktionen auf dieser Ebene sehen wir eine bisher nicht bekannte Eskalationsbereitschaft».