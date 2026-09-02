Brandenburgs Innenminister: «Verdammtes Glück gehabt»

Innenminister Redmann sprach davon, dass man in Brandenburg «verdammtes Glück» gehabt habe. Denn nach jetzigem Stand habe nur einer der mehr als einem Dutzend «raketenähnlichen Gegenständen» mit Treibsatz sein Ziel erreicht. Dies blieb jedoch ohne Auswirkungen - anders als in Berlin Anfang des Jahres, wo ein Brandanschlag auf eine Kabelbrücke einen grossflächigen Stromausfall auslöste, von dem Zehntausende Menschen betroffen waren. Hier gehen die Ermittler von linksextremistischen Tätern aus.