Saudi-Arabien wird teils auch aus dem nördlichen Nachbarland Irak angegriffen. Hinter diesen Attacken werden schiitische Milizen vermutet, die ebenfalls vom Iran unterstützt werden. Sie wähnt Riad auch hinter einem Angriff auf die wichtige Ost-West-Pipeline in der vergangenen Woche. Über die mehr als 1.200 Kilometer langen Röhren können pro Tag bis zu sieben Millionen Barrel Öl (ein Barrel entspricht 159 Litern) aus der Region am Persischen Golf zur Verschiffung nach Westen ans Rote Meer gepumpt werden.