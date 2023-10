Laut einer am Donnerstag publizierten Umfrage von Profital und dem Verband Swiss Retail Federation wollen konkret 87 Prozent der Befragten auch dieses Jahr an diesen Shopping-Tagen teilnehmen. Dabei wollen sie hauptsächlich für Mode und Elektronik ihr Geld ausgeben. Während der Black Friday in der Schweiz schon fest etabliert ist, wird der Singles' Day aus China hierzulande gerade erst bekannt.