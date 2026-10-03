Den Angaben zufolge standen die Angeklagten in Zusammenhang mit der geplanten Tat mit einem weiteren Mann im Ausland in Kontakt. Die Kontaktperson halte sich möglicherweise im Iran auf, hiess es weiter.
Die beiden Männer, die im nordenglischen Liverpool und Salford leben, wurden in Untersuchungshaft genommen und sollen heute in London vor Gericht erscheinen.
Zusammenhang mit jüdischem Feiertag Jom Kippur
Am Tag ihrer Festnahme begann in diesem Jahr Jom Kippur, der höchste jüdische Feiertag. Die leitende nationale Koordinatorin für Terrorismusbekämpfung, Vicki Evans, sagte, ihr sei bewusst, dass die Nachricht von den mutmasslichen Anschlagsplanen gerade zu diesem Zeitpunkt «grosse Besorgnis» ausgelöst habe.
Evans erinnerte zudem an den Angriff auf die Synagoge in Heaton Park in Manchester, der sich am Freitag zum ersten Mal jährte. Die Attacke durch einen mutmasslich islamistischen Angreifer hatte in Grossbritannien für Entsetzen gesorgt und eine Debatte über die wachsende Gefahr antisemitisch motivierter Gewalt ausgelöst.
Polizei: Keine Verbindung zum Vorfall nahe Luftwaffenbasis Fairford
Mit Blick auf den Vorfall nahe der Luftwaffenbasis Fairford sagte Evans: «Diese Woche rückten auch einige der umfassenderen Bedrohungen, die vom Iran auf das Vereinigte Königreich ausgehen, deutlich in den Fokus.» Die Fälle stünden jedoch «in keiner Weise miteinander in Verbindung», betonte sie.
In der Nacht zum Sonntag waren fünf Männer nahe dem von der US-Luftwaffe genutzten britischen Militärstützpunkt RAF Fairford aufgegriffen worden. Sie wurden inzwischen unter strengen Auflagen freigelassen und werden der Vorbereitung einer terroristischen Tat verdächtigt. Ermittelt wird auch wegen des Verdachts auf Verstösse gegen das Sprengstoffgesetz. Premierminister Andy Burnham sprach am Mittwoch von einer möglichen Verbindung zum Iran./gma/DP/zb
(AWP)