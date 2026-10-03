Zwei iranischen Staatsbürgern in Grossbritannien wird vorgeworfen, Anschläge auf die jüdische Gemeinde im Raum Manchester geplant zu haben. Unter anderem sollen sie sich Informationen und Komponenten zum Bau von Sprengsätzen besorgt und im Internet potenzielle Angriffsziele recherchiert haben, teilte die Metropolitan Police am Freitagabend mit. Die beiden Männer im Alter von 36 und 34 Jahren seien bereits am 20. September in Manchester festgenommen worden, hiess es weiter.