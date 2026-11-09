Der Anteilsschein reduzierte nach dem Handelsstart das Minus etwas und verlor zuletzt noch 0,5 Prozent auf 69 Euro. Damit verringerte der Kurs sein Plus im laufenden Jahr auf gut 19 Prozent. Klares Highlight des Zwischenberichts sei der Auftragseingang, schrieb Analyst Akash Gupta von der US-Grossbank JPMorgan. Zwar seien Umsatz und operatives Ergebnis etwas hinter den Schätzungen zurückgeblieben. Die Nachfrage sei aber gut, und an den Erwartungen des Marktes dürfte sich letztlich kaum etwas ändern. Pierre-Yves Gauthier von der Baader Bank sprach von einem sehr starken Ordereingang. Allerdings hätten vor allem die grossen Aufträge für die Überraschung gesorgt.