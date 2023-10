1. Tranche Betrag: 175 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,20 Prozent Emissionspreis: 100,142 Prozent Laufzeit: 4 Jahre, bis 22.11.2027 Liberierung: 22.11.2023 Yield to Mat.: 2,163 Prozent Spread (MS): +80 BP Valor: CH1290222533 Instr. Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.11.2023 2. Tranche Betrag: 135 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 2,40 Prozent Emissionspreis: 100,128 Prozent Laufzeit: 7 Jahre, bis 22.11.2030 Liberierung: 22.11.2023 Yield to Mat.: 2,380 Prozent Spread (MS): +90 BP Valor: CH1290222541 Instr. Rating: AAA (Fitch) Kotierung: SIX, ab 21.11.2023

Bei dieser Transaktion handelt es sich um vorrangige Anleihen, die durch einen Pool von Autoleasing-Forderungen (mit doppeltem Rückgriff) besichert sind und im Rahmen des aktualisierten Auto Covered Bond Programms der AMAG Leasing AG begeben werden.