Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,35 Prozent (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,328 Prozent Laufzeit: 7,4 Jahre, bis 12.04.2034 Liberierung: 12.11.2026 Yield to Mat.: 1,304 Prozent Spread (MS): +65 BP Spred (Gov): +88,1 BP Rating: A1 (Moody's) ISIN: CH1416797533 Kotierung: SIX, ab 11.11.2026
Die Mittel sollen das weitere Kreditwachstum der Bank sicherstellen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Zugleich werde die Mittelaufnahme auf die Bedürfnisse der Kunden sowie auf die nachhaltige Geschäftsstrategie ausgerichtet.
dm/cg
(AWP)