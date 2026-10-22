Betrag:         160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,35 Prozent (1. kurzer Coupon)
Emissionspreis: 100,328 Prozent
Laufzeit:       7,4 Jahre, bis 12.04.2034
Liberierung:    12.11.2026
Yield to Mat.:  1,304 Prozent
Spread (MS):    +65 BP 
Spred (Gov):    +88,1 BP
Rating:         A1 (Moody's)
ISIN:           CH1416797533
Kotierung:      SIX, ab 11.11.2026

Die Mittel sollen das weitere Kreditwachstum der Bank sicherstellen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Zugleich werde die Mittelaufnahme auf die Bedürfnisse der Kunden sowie auf die nachhaltige Geschäftsstrategie ausgerichtet.

dm/cg

(AWP)