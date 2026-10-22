Betrag: 160 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,35 Prozent (1. kurzer Coupon) Emissionspreis: 100,328 Prozent Laufzeit: 7,4 Jahre, bis 12.04.2034 Liberierung: 12.11.2026 Yield to Mat.: 1,304 Prozent Spread (MS): +65 BP Spred (Gov): +88,1 BP Rating: A1 (Moody's) ISIN: CH1416797533 Kotierung: SIX, ab 11.11.2026

Die Mittel sollen das weitere Kreditwachstum der Bank sicherstellen, wie sie am Donnerstag mitteilte. Zugleich werde die Mittelaufnahme auf die Bedürfnisse der Kunden sowie auf die nachhaltige Geschäftsstrategie ausgerichtet.