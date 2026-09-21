Betrag: 100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,6 Prozent Emissionspreis: 100,167 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 27.10.2031 Liberierung: 27.10.2026 Yield to Mat.: 1,565 Prozent Spread (MS): +95 BP Spread (Govt.): +116,6 BP ISIN: CH1581468365 Rating: BBB-/BBB- (ZKB/UBS) Kotierung: SIX, ab 26.10.2026

Die Mittel sollen in bestehende Entwicklungsprojekte und Bauvorhaben investiert sowie zur Rückzahlung kurzfristiger Kredite verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.