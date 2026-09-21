Betrag:          100 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:          1,6 Prozent
Emissionspreis:  100,167 Prozent
Laufzeit:        5 Jahre, bis 27.10.2031
Liberierung:     27.10.2026
Yield to Mat.:   1,565 Prozent
Spread (MS):     +95 BP
Spread (Govt.):  +116,6 BP
ISIN:            CH1581468365
Rating:          BBB-/BBB- (ZKB/UBS)
Kotierung:       SIX, ab 26.10.2026

Die Mittel sollen in bestehende Entwicklungsprojekte und Bauvorhaben investiert sowie zur Rückzahlung kurzfristiger Kredite verwendet werden, wie es in einer Mitteilung vom Montagabend heisst.

ra/cg/

(AWP)