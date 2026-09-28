Betrag: 210 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,5275 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 5 Jahre, bis 14.10.2031 Liberierung: 14.10.2026 Spread (MS): +75 BP YtM: 1,5275 Spread (Govt.): +99 BP ISIN: CH1585337681 Rating: A/A2/A- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 12.10.2026 Betrag: 170 Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit) Coupon: 1,8650 Prozent Emissionspreis: 100,00 Prozent Laufzeit: 10 Jahre, bis 14.10.2036 Liberierung: 14.10.2026 Spread (MS): +95 BP YtM: 1,86505 Spread (Govt.): +123 BP ISIN: CH1585337699 Rating: A/A2/A- (S&P/Moody's/Fitch) Kotierung: SIX, ab 12.10.2026
cf/
(AWP)