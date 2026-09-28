Betrag:         210  Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,5275 Prozent 
Emissionspreis: 100,00 Prozent
Laufzeit:       5 Jahre, bis 14.10.2031
Liberierung:    14.10.2026
Spread (MS):    +75 BP
YtM:            1,5275
Spread (Govt.): +99 BP
ISIN:           CH1585337681
Rating:         A/A2/A- (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 12.10.2026

Betrag:         170  Mio Fr. (mit Aufstockungsmöglichkeit)
Coupon:         1,8650 Prozent 
Emissionspreis: 100,00 Prozent
Laufzeit:       10 Jahre, bis 14.10.2036
Liberierung:    14.10.2026
Spread (MS):    +95 BP
YtM:            1,86505
Spread (Govt.): +123 BP
ISIN:           CH1585337699
Rating:         A/A2/A- (S&P/Moody's/Fitch)
Kotierung:      SIX, ab 12.10.2026

cf/

(AWP)